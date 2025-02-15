Стареет у молодых. Врач Евдокимов дал 7 советов, касающихся инфарктов

Почему инфаркты молодеют и как себя вести, если инфаркт уже перенесен, об этом aif.ru рассказал доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета, кандидат медицинских наук Федор Евдокимов.
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