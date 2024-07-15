"Коммерсантъ": осужденный за мошенничество президент "ФСБ" Першин получил УДО

Экс-сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) и глава созданного в Балашихе ООО "Фонд содействия безопасности" Андрей Першин, который отбывал срок по делу о мошенничестве, получил в московском суде условно-досрочное освобождение.
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