"Коммерсантъ": осужденный за мошенничество президент "ФСБ" Першин получил УДО

Экс-сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) и глава созданного в Балашихе ООО "Фонд содействия безопасности" Андрей Першин, который отбывал срок по делу о мошенничестве, получил в московском суде условно-досрочное освобождение.