Все больше игроков ПК переходят из GTA V Enhanced в Legacy

Take-Two Interactive с трудом удается перевести PC-геймеров на GTA 5 Enhanced. Несмотря на то, что обновленная версия предлагает улучшенную графику и более быстрое время загрузки, игроки возвращаются к GTA 5 Legacy.
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