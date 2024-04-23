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На Крымском полуострове строится новый курорт "Золотые пески России"

На Крымском полуострове строится новый курорт "Золотые пески России"

Строительство крупнейшего курорта "Золотые Пески России" началось в Крыму. Об этом сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания с инвесторами и застройщиками, сообщает “Московский комсомолец”.

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