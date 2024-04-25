🚗 На автоподходах к Крымскому мосту увеличивают количество досмотровых комплексов Первым делом к майским праздникам усиливают пункты пропуска со стороны Краснодарского края.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚗 На автоподходах к Крымскому мосту увеличивают количество досмотровых комплексов Первым делом к майским праздникам усиливают пункты пропуска со стороны Краснодарского края.