Елена Яковлева в третий раз стала «Дамой с собачкой»

В Москве стартовали съемки третьего сезона «Дамы с собачкой», главные роли в которой играют Елена Яковлева, Александр Балуев, Ирина Таранник, Александр Резалин, Сергей Перегудов, Ирина Чериченко и Серафима Соловьева.
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