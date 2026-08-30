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Царьград

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Роднина отчитывала пенсионеров за желание жить нормально. А о своих миллионах рассказать забыла

Роднина отчитывала пенсионеров за желание жить нормально. А о своих миллионах рассказать забыла

Роднина отчитывала пенсионеров за желание жить нормально. А о своих миллионах рассказать забыла. И вот этот контраст вызывает главный вопрос.

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Новый комментарий от пользователя
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Ингерман Ланская

совки с тсаргратом как-то быстро забыли про требование генаши зюганждона отобрать у населения все банковские вклады... и потратить на какую-нибудь грандиозную хрень, как в совдепии... например, повернуть луну - к лесу задом , к нам предком