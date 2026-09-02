Новые правила въезда в Казахстан начнут действовать для челябинцев

Теперь потребуется электронное разрешение. Рассказываем, когда, и другие подробности. С 1 ноября 2026 года для граждан России и других стран, ранее пользовавшихся безвизовым режимом, въезд в Казахстан будет возможен только при наличии специального электронного разрешения.
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