Россия разнесла лиходеев в клочья. Ответ за атаку на Крым не заставил себя ждать - полыхает всё, что может гореть

Не хочет учиться на своих ошибках режим бывшего комика и всё тут. Атака на судостроительный завод в Керчи, которую лиходеи предприняли днем ранее, обернулась для жевто-блакитной страны жестким ракетным возмездием со стороны России.
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