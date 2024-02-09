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День 10 февраля 2024 года в истории России известен за счёт событий, изменивших жизни многих людей

День 10 февраля 2024 года в истории России известен за счёт событий, изменивших жизни многих людей

День 10 февраля 2024 года в истории России известен за счёт событий, изменивших жизни многих людей Юлия СкворцоваМногие эксперты особо подчеркивают важность тех политических и военных событий, которые имели место в десятый день февраля в ходе истории Российского государства.

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