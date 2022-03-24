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Пол Джордж провел полноценную тренировку впервые за более чем три месяца

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж в четверг принял участие в полноценной тренировке команды впервые за более чем три месяца.

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