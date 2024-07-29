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Российские войска продвинулись к пгт Желанное на Покровском направлении

Российские войска продвинулись к пгт Желанное на Покровском направлении

После освобождения Прогресса российская армии продолжает продвигаться на Покровском направлении. Причём продвижение идёт сразу на нескольких участках, в том числе вдоль железной дороги, которая ведёт от Прогресса к Новогродовке и Покровску.

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