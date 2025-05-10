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Президент Буркина-Фасо: "Орешник" России поражает весь мир

Президент Буркина-Фасо: "Орешник" России поражает весь мир

Президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре заявил на встрече в Москве со студентами Российского химико-технологического университета, что новейший российский ракетный комплекс "Орешник" впечатляет весь мир своим потенциалом и мощью.

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