Экстренное предупреждение объявили в Забайкалье

Штормовой ветер ожидается в Забайкалье 8 мая. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.«В течение суток 8 мая по Забайкальскому краю ожидается очень сильный ветер 25-28 м/с», - говорится в сообщении.
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