В Крыму предупредили ЕС о крахе в случае принятия Украины

Европейский союз (ЕС) пойдет ко дну, если согласится принять в свой состав Украину. О крахе в случае принятия Киева европейское объединение предупредил глава парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.
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