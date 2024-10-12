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В Крыму предупредили ЕС о крахе в случае принятия Украины

В Крыму предупредили ЕС о крахе в случае принятия Украины

Европейский союз (ЕС) пойдет ко дну, если согласится принять в свой состав Украину. О крахе в случае принятия Киева европейское объединение предупредил глава парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

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