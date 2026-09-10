В Севастополе стартовало досрочное голосование

С сегодняшнего дня в Севастополе можно проголосовать на дому. Такая возможность есть у тех, кто по уважительной причине не может самостоятельно прийти на избирательный участок, например, по состоянию здоровья.
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