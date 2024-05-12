Украина «может преуспеть». Соответствующее заявление в ходе разговора с изданием Politico сделала бывший заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.
Бывший замгоссекретаря США Нуланд заявила, что Украина «может преуспеть»
Комментарии
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Eduard
В чем? Она же полоумная эта дура Нуланд! Её судить давно надо,но мы слушаем чушь старой стервы!
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9 час.
Eduard
Что в печеньках было? Нуланд:"На кило муки,пол кило анаши,ну и ванили грамм"!
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9 час.
Eduard
Какая Независимость,если Украиной из ЦРУ управляют Комиком?Когда эта чушь про свободу прекратится.Прр Независимость говорят самые Зависимые !
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9 час.
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