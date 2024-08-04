Американский миллиардер сократил свои инвестиции в Apple

Объем денежных средств финансового холдинга Berkshire Hathaway американского миллиардера Уоррена Баффетта достиг рекордных значений - почти 277 млрд долларов, следует из отчета компании по итогам второго квартала.
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