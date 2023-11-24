«Подонки» и «ждуны»

Регина Толстоброва Да не удастся им сорвать выборы. И не ждуны они, а враги России. как хотелось бы им чтобы выборы провалились.

Александр Денисов Памфилова как бы намякивает Вове, что его перевыборы, это ее геройский подвиг и звание Героя России ей уже положено получить.