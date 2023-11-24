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«Подонки» и «ждуны»

«Подонки» и «ждуны»

Работа по дискредитации предстоящих выборов президента РФ уже закипела Игорь Веремеев    Резкое заявление сделала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, выступая на днях на международной научно-практической конференции «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы», которая проходит в МГУ имени Ломоносова в рамках XIII Московской юридической недели.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Да не удастся им сорвать выборы. И не ждуны они, а враги России. как хотелось бы им чтобы  выборы провалились.
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13 час.
Александр Денисов
Памфилова как бы намякивает Вове, что его перевыборы, это ее геройский подвиг и звание Героя России ей уже положено получить.
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11 час.
Наталия
Говорят, что русские долго запрягают. Хватит уж России «запрягать», пора действовать жестко и радикально.
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9 час.

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