Часть электричек Ленинградского направления проследует по новому расписанию

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В связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участках Подсолнечная – Клин и Дорошиха – Лихославль с 29 по 30 ноября временно изменят расписание движения некоторых пригородных поездов.

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