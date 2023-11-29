Часть электричек Ленинградского направления проследует по новому расписанию

В связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участках Подсолнечная – Клин и Дорошиха – Лихославль с 29 по 30 ноября временно изменят расписание движения некоторых пригородных поездов.
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