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«Пока Месси не завершит карьеру, номинировал бы его на «Золотой мяч». Он делает то, чего не может никто. Но приз я отдал бы Кейну». Хиль о претендентах на награду

Полузащитник « Нью-Инглэнд Революшн » Карлес Хиль высказался о претендентах на «Золотой мяч». «Я бы номинировал Месси на « Золотой мяч» до тех пор, пока он не завершит карьеру.

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