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Global Times: конфликт на Украине показал уязвимость западных стран перед Россией из-за промышленности

Global Times: конфликт на Украине показал уязвимость западных стран перед Россией из-за промышленности

Западные страны оказались в уязвимой позиции перед Россией из-за конфликта на Украине. Об этом написал журналист Небойша Малич в статье для Global Times.

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