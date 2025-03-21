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Чемпионат России по волейболу (жен). 1/2 финала. Казанское «Динамо» сыграет с «Заречьем», «Локомотив» против «Ленинградки»

Pari Суперлига Чемпионат России по волейболу Женщины 1/4 финала 22 марта Динамо-Ак Барс Казань – Заречье-Одинцово – 17.

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