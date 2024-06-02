Каспарову грозит уголовное дело за нарушение деятельности иноагента

Уголовное дело может быть возбуждено в отношении шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
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