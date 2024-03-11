Россиян предупредили о «киношных» последствиях при взломе системы «умный дом»

Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков в разговоре со «Звездой» рассказал, могут ли хакеры взломать электромобили или систему «Умный дом», чем это может грозить и как защитить свои устройства от взлома.
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