Сила в правде
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Сила в правде

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"Тайный приказ" Путина по Авдеевке. О чём умолчали в сводках СВО

"Тайный приказ" Путина по Авдеевке. О чём умолчали в сводках СВО

Ситуация с Авдеевкой у противника всё хуже с каждым днём. На Западе уже намекают на скорую развязку. При этом аналитики американского Института изучения войны даже пишут, что якобы "русской армии дали приказ захватить Авдеевку и Купянск до президентских выборов".

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