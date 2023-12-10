"Тайный приказ" Путина по Авдеевке. О чём умолчали в сводках СВО

Ситуация с Авдеевкой у противника всё хуже с каждым днём. На Западе уже намекают на скорую развязку. При этом аналитики американского Института изучения войны даже пишут, что якобы "русской армии дали приказ захватить Авдеевку и Купянск до президентских выборов".