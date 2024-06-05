Сына погибшего смолянина-участника СВО пригласили в Москву

Степа смог посидеть в сенаторском кресле, а затем посетить выставку на Поклонной горе Сенатор РФ от Смоленской области, координатор проекта «Единой России» «Всё для фронта» Артем Малащенков пригласил юного смолянина Степана Пятченкова в гости.