Житель Тольятти убил и расчленил знакомую

Житель Тольятти обвиняется в жестоком убийстве знакомой. Он пытался избавиться от тела, расчленив его.
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