В РПЦ отреагировали на объявление патриарха Кирилла в розыск

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале прокомментировал объявление на Украине в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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