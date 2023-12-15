В РПЦ отреагировали на объявление патриарха Кирилла в розыск

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале прокомментировал объявление на Украине в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла.