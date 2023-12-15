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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В РПЦ отреагировали на объявление патриарха Кирилла в розыск

В РПЦ отреагировали на объявление патриарха Кирилла в розыск

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале прокомментировал объявление на Украине в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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