Кормящих мам и грудных детей предложили не разлучать на время полета

Закрепить в правилах воздушных перевозок право кормящей матери сидеть в самолете вместе со своим ребенком до двух лет независимо от того, с кем из сопровождающих пассажиров малыша зарегистрировали на рейс, попросила Минтранс первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
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