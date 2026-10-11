Колумбийский стример притащил на прямую трансляцию робота, но что-то пошло не так — сначала консерва отправила друга стримера в нокаут, а потом самоуничтожилась об шкаф Подписчики были в восторге, но кажется началось.
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