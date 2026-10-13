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ИА Регнум

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СК возбудили уголовное дело после нападения собаки на 9-летнего ребенка

СК возбудили уголовное дело после нападения собаки на 9-летнего ребенка

Следственный отдел по городу Ступино ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области возбудил уголовное дело после нападения немецкой овчарки на 9-летнего Илью (имя изменено) в СНТ «Малиновка» под Ступино — следует из документов, оказавшихся в распоряжении ИА Регнум.

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