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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Вместо «обычной» шарлотки делаю с тыквой. И вкусный пирог к чаю готов, и тыква не лежит без дела (простой рецепт)

Осенью я всегда пеку эту тыквенную шарлотку. Очень воздушная, мягкая и такая вкусная, что невозможно отказаться! Наипростейший рецепт с минимальным количеством ингредиентов! Готовится все просто и быстро.

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