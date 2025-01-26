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Эксперт рассказал о преимуществах биржевого паевого инвестиционного фонда

Эксперт рассказал о преимуществах биржевого паевого инвестиционного фонда

Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) — это разновидность паевого инвестиционного фонда (ПИФ), форма коллективных инвестиций, когда средства инвесторов объединяются в общий портфель и вкладываются в определенные активы (акции, облигации, валюту).

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