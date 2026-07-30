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Царьград

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Пашинян: Армения рассмотрит референдум между ЕАЭС и ЕС

Пашинян: Армения рассмотрит референдум между ЕАЭС и ЕС

Премьер Армении Пашинян допустил референдум для выбора между ЕАЭС и ЕС при подаче заявки в Евросоюз. Он также отметил возникшие проблемы с экспортом из-за политических и экономических альтернатив и подписания стратегических документов с рядом стран.

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