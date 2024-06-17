Ясновидец: украинский народ победит, т.к. имеет символ Шивы – трезубец

Если бы Вы были психически здоровым человнком, Вы бы увидели, что пока Вы не наехали на меня ни за что, пока не стали писать обо мне гадости, я Вам не сказала ни слова. Вам надо лечиться, это факт.

Natalija Osminina

Я ВАМ не писала. Это Вы пристали ко мне, заведясь с полоборота ( "А за клевету литовского разлива можно и под статью попасть"), вместо того, чтобы просто выяснить у меня: откуда я имею такую информацию. раз уж Вы сами её пропустили. И это не я писала о Вас за Вашей спиной, когда Вы поперлись в соседнюю тему и начали писать обо мне "Осьминина, может быть, и является ненавистником современной России, стервой с маниакальными наклонностями, но у нее есть свои аргументы и своя информация. Вот и докажите аргументировано ей ущербность ее взглядов,, а не убого обзывайте "протухшая килька", "тупая морда, "шпротина". "безмозглая амеба" и т.п "Натаха" вполне симпатичная женщина и уж, конечно, не дура." --- Потом Вы тут же отказались от своих пусть даже нескольких хороших слов слов в мой адрес, и начали писать обо мне только гадости, примкнув к тем самым троллям, которых же сами критиковали. УЩЕРБНОСТЬ ВЗГЛЯДОВ, ДУШИ И УМА - у таких как ваша компания. И это неоспоримый факт..