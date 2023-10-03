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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» должен понять: это раньше они обыгрывали кого-то на одной ноге. Сегодня без стопроцентной самоотдачи результата не будет». Булыкин о петербуржцах

«Зенит» должен понять: это раньше они обыгрывали кого-то на одной ноге. Сегодня без стопроцентной самоотдачи результата не будет». Булыкин о петербуржцах

Экс-игрок сборной России выразил мнение после поражения сине-бело-голубых от «Оренбурга» (1:3) в 10-м туре.

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