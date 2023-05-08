Слово и дело

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Слова Зеленского о победе над нацизмом разозлили пользователей Twitter

Слова Зеленского о победе над нацизмом разозлили пользователей Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз разозлил пользователей социальной сети Twitter. Причиной этого стали слова главы государства о победе над нацизмом.

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