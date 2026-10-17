В Москве суд принял решение отправить под арест на 15 суток злоумышленницу, которая на улице плевалась в прохожих и ставила им подножки.
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