Азмун при Семаке прошел идеальную предпродажную подготовку. С чем столкнется «Зенит» в случае ухода иранца

«Вильярреал» готов заплатить 10-15 миллионов евро за форварда, а «Байер» еще больше — 18. Сердар Азмун в прошлом сезоне стал не только вторым бомбардиром, но и лучшим по голам после стандартов (исключая пенальти).
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