Собянин рассказал о результатах внедрения искусственного интеллекта в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ключевые ИИ-сервисы, которые используют в столице.Сергей Собянин в своём Телеграм-канале напомнил о том, что в Москве технологии искусственного интеллекта внедряются вот уже 10 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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