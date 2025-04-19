Avia.pro - СМИ Тёплый апрельский день, рёв мотоциклов и ожидание нового сезона — для Александра Ярцева, мотоциклиста из Москвы, открытие мотосезона 2025 года в казахстанском Шымкенте должно было стать праздником.
В Казахстане похвалили мужчину пырнувшего русского на заправке и призвали русских «сидеть у себя на болотах»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Так он сбежал от СВО. А сейчас просит о помощи Россию, которую ПРЕДАЛ в 22 году.ПРЕДАЛ.
Ответить
8 час.
АЕ
Анатолий Ефремов
Не делай добра, не будет худо. Это все кому Россия помогала.
Ответить
3 час.
ОС
Олег Солосин
В данном случае нужна четкость от властей. Не следует забывать, что порядочные люди и конченная мразь встречаются среди всех наций без исключения, националисты есть и среди русских, и среди казахов, а гадость, подлость, равно как и взаимное уважение определяются не словами, а деяниями. Один раз нарушил порядочность и ждешь уважительного к себе отношения? Такого не будет никогда в отношении любой нации. Тема эта крайне чувствительна, деликатна, без реального наличия культуры с реальным уважением ко всем предкам в каждом регионе добиться взаимного уважения невозможно.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии