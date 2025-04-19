В Казахстане похвалили мужчину пырнувшего русского на заправке и призвали русских «сидеть у себя на болотах»

ОС

Олег Солосин

В данном случае нужна четкость от властей. Не следует забывать, что порядочные люди и конченная мразь встречаются среди всех наций без исключения, националисты есть и среди русских, и среди казахов, а гадость, подлость, равно как и взаимное уважение определяются не словами, а деяниями. Один раз нарушил порядочность и ждешь уважительного к себе отношения? Такого не будет никогда в отношении любой нации. Тема эта крайне чувствительна, деликатна, без реального наличия культуры с реальным уважением ко всем предкам в каждом регионе добиться взаимного уважения невозможно.