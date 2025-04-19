В Казахстане похвалили мужчину пырнувшего русского на заправке и призвали русских «сидеть у себя на болотах»

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Так  он  сбежал  от  СВО. А  сейчас  просит о помощи  Россию, которую ПРЕДАЛ  в  22  году.ПРЕДАЛ.
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8 час.
АЕ
Анатолий Ефремов
Не делай добра, не будет худо. Это все кому Россия помогала.
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3 час.
ОС
Олег Солосин
В данном случае нужна четкость от властей. Не следует забывать, что порядочные люди и конченная мразь встречаются среди всех наций без исключения, националисты есть и среди русских, и среди казахов, а гадость, подлость, равно как и взаимное уважение определяются не словами, а деяниями. Один раз нарушил порядочность и ждешь уважительного к себе отношения? Такого не будет никогда в отношении любой нации. Тема эта крайне чувствительна, деликатна, без реального наличия культуры с реальным уважением ко всем предкам в каждом регионе добиться взаимного уважения невозможно.
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1 час.
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