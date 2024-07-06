 В Приморско-Ахтарске полностью восстановили подачу электроэнергии после атаки БПЛА

В Приморско-Ахтарске полностью восстановили подачу электроэнергии после атаки БПЛАВ Приморско-Ахтарске полностью восстановили электроснабжение после аварии на подстанции, произошедшей в результате атаки беспилотников в ночь на 5 июля.
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