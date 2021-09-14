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Мария Захарова: И это свобода? Кто и зачем проводит эксперименты на детях

Мария Захарова: И это свобода? Кто и зачем проводит эксперименты на детях

Есть новости, вызывающие шок, оторопь, даже отчаяние. А есть те, которые вызывают отвращение на физиологическом уровне.

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Эдуард Николаев
ублюдков надо либо уничтожать либо переселять на Венеру или Марс а по мне так на дно океана
Борис Гора
Я бы уточнил: ублюдков, которые это внедряют в жизнь. А подопытные люди - это их жертвы.
Виктор Шиховцев
А прививки от ковида детям ставить, не эксперимент?
вячеслав харченко
Обличители иностранных общественных язв, следите лучше за своими внутренними делами.
Александр Рожков
Дожили. Кроме Захаровой у нас уже что, не кому возмущаться? Не поверю. Пиарят и пиарят своих людишек. Тошно уже от этих пропагандонов. Детишек они пожалели. Как раз.
Борис Гора
Ну, сделайте это Вы вместо того, чтобы возмущаться. Или лучше злопыхать на Марию Захарову?
Александр Рожков
А вам не приелась эта Захарова?
Борис Гора
Я считаю, что она на своём месте, и вполне ему соответствует.
Александр Рожков
Те, кто ее на это место поставил, тоже так считают. Они чужих не держат.
Алла Дубинина
Планету зачищают от лишнего странного люда( кто на эту приманку клюнет ). зачем нам возмущаться так рьяно- это их проблемы . главное что они к нам не переползли и все.
Леонид Буравлев
А потом удивляются, что исповедующие ислам плодятся как кролики, а всякие пидоры, трансгендеров и прочая человеческая живность, которая ведётся на эту херню, вымирает! Пидор или трансгендер руководитель никогда не будет думать о будущем своих детей, его вполне устроит исключительно собственное благополучие.

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