Мария Захарова: И это свобода? Кто и зачем проводит эксперименты на детях

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаМария Захарова: И это свобода? Кто и зачем проводит эксперименты на детях Есть новости, вызывающие шок, оторопь, даже отчаяние. А есть те, которые вызывают отвращение на физиологическом уровне.Вернуться к статье114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭдуард Николаевублюдков надо либо уничтожать либо переселять на Венеру или Марс а по мне так на дно океанаБорис ГораЯ бы уточнил: ублюдков, которые это внедряют в жизнь. А подопытные люди - это их жертвы.Виктор ШиховцевА прививки от ковида детям ставить, не эксперимент?ВХвячеслав харченкоОбличители иностранных общественных язв, следите лучше за своими внутренними делами.Александр РожковДожили. Кроме Захаровой у нас уже что, не кому возмущаться? Не поверю. Пиарят и пиарят своих людишек. Тошно уже от этих пропагандонов. Детишек они пожалели. Как раз.Борис ГораНу, сделайте это Вы вместо того, чтобы возмущаться. Или лучше злопыхать на Марию Захарову?Александр РожковА вам не приелась эта Захарова?Борис ГораЯ считаю, что она на своём месте, и вполне ему соответствует.Александр РожковТе, кто ее на это место поставил, тоже так считают. Они чужих не держат.Алла ДубининаПланету зачищают от лишнего странного люда( кто на эту приманку клюнет ). зачем нам возмущаться так рьяно- это их проблемы . главное что они к нам не переползли и все.Леонид БуравлевА потом удивляются, что исповедующие ислам плодятся как кролики, а всякие пидоры, трансгендеров и прочая человеческая живность, которая ведётся на эту херню, вымирает! Пидор или трансгендер руководитель никогда не будет думать о будущем своих детей, его вполне устроит исключительно собственное благополучие.Комментировать
Свежие комментарии