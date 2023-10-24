Motorola и Samsung отключали в Мексике «серые» телефоны — правительство выступило п...

Motorola и Samsung отключали в Мексике «серые» телефоны — правительство выступило противРяд производителей смартфонов, включая технологического гиганта Samsung, предприняли радикальные шаги в борьбе с серым рынком, вызвавшие возмущение пользователей, пишет ресурс NomadScrolls.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)