Хавбек «Химок» Вера: «Продолжаю стричься раз в три дня, несмотря на финансовые трудности. Наслаждаюсь жизнью»

Ранее стало известно, что руководство клуба не выплачивает зарплату футболистам. Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов сообщил, что все обязательства перед игроками будут выполнены до конца апреля.
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