А это, по всей видимости, один из последних выходящих репортажей о боях сирийской армии в провинциях Хама и Хомс.
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А это, по всей видимости, один из последних выходящих репортажей о боях сирийской армии в провинциях Хама и Хомс.
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