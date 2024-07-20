Клименко: в Киеве допустили «российский след» в убийстве Фарион

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что следствие рассматривает возможность «российского следа» в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, сообщает украинский канал «Общественное телевидение».
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