Теперь и из ОАЭ – Wildberries запустит доставку товаров по новому маршруту Евгения КомароваВ мае маркетплейс РВБ (Wildberries & Russ) намерен расширить географию поставок, начав продажи товаров от продавцов из Объединённых Арабских Эмиратов.
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