Forbes: Безумная попытка второго прорыва в Курскую область стоила ВСУ почти всей натовской техники

Константин Ольшанский 4 октября 2024 г., 20:38 Сгоревшие шведские и немецкие танки стали памятником украинской глупости За два месяца с начала рейда в Курскую область ВСУ потеряли практически всю натовскую технику, которую использовали для прорыва.